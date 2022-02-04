Как установить в доме солнечные батареи? С чего начать расчеты? Какие разрешения нужны?

В марте 2021 года в России начал работать закон о микрогенерации. Теперь компании и частные владельцы жилья могут продавать излишки энергии, если они есть, в городскую энергосеть. Например, днем, летом, когда выработка электричества сильно превышает потребление. Есть ограничение на выдачу мощности — до 15 кВт.

Это, по задумке, должно простимулировать в том числе владельцев жилья ставить солнечные панели. Но сейчас большой активности в этом со стороны физлиц нет. Самый заметный пример, когда владелец частного дома стал обеспечивать себя электричеством от солнечных панелей и подключил свою систему к городской электросети, был задолго до принятия закона. В 2014 году гендиректор "1С-Битрикс" Сергей Рыжиков сделал солнечную электростанцию для обеспечения дома в Калининграде и стал отдавать городу излишки. "Я связался с представителями городской электросети "ЯнтарьЭнерго", написал заявление, выполнил все технические условия, и меня подключили. Но на тот момент наше законодательство не позволяло платить гражданским лицам за передачу электричества в сеть".

У Рыжикова трехэтажный дом на 320 кв. м. Установлено 20 пластин. "В Калининграде в среднем от 100 до 110 солнечных дней в году. Это немного. Но достаточно, чтобы солнечные батареи обеспечивали дом большую часть года", — рассказывает он. Электричеством от солнечных панелей дом обеспечен на 100% все время, кроме четырех месяцев — с ноября по февраль. В это время обеспечение составляет 30–70%. "Дом в среднем потребляет 8–10 кВт⋅ч в день — эта цифра вычислена делением среднего счета за несколько месяцев на 30, — продолжает Сергей Рыжиков. — Зимой расход чуть больше, летом чуть меньше. Дом в целом обустроен на энергосберегающем оборудовании. Основной расход связан с приготовлением еды. Например, духовка, микроволновка, индукционная плита. Иногда используется электрическая сауна. Скоро около дома появится еще электромобиль, который будет потреблять энергию в больших количествах. На ноутбуках в доме работает несколько человек, в моей локальной сети Wi-Fi зарегистрировано 49 устройств умного дома".

Весь проект обошелся Рыжикову в 10 тыс. евро. "За все время менять пластины или инвертор не требовалось. Единственное, я немного поменял их ориентацию — теперь они находятся на востоке. Раньше они были размещены на юг, юго-восток и восток", — уточняет он.