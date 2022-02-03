Вице-премьер Борисов выступил за расширение господдержки спроса на газомоторный транспорт

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Меры государственной поддержки спроса на транспорт на газомоторном топливе необходимо расширить, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"По мнению Борисова, необходимо увеличить меры поддержки спроса на колесные транспортные средства, работающие на газе, со стороны государства", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера по итогам совещания о развитии газомоторного рынка в России.

Совещание прошло под руководством вице-премьеров Юрия Борисова и Александра Новака, первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием руководства Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, а также "Газпрома", "Новатэка", "Камаза" и группы "ГАЗ".

"Сегодня транспорт - в первую очередь автомобильный - находится на этапе глобального перехода на альтернативные источники энергии: природный газ, электричество, водород. Говоря о переходе с бензина и дизеля - газомоторное топливо представляет собой крайне перспективный вариант по совокупности факторов. Два из них - экологичность и большие запасы газа, которыми располагает наша страна. При этом наша страна поддерживает тренд по "зеленому энергопереходу" и снижению выбросов в атмосферу. Развитие газомоторного рынка - один из шагов в этом направлении, поэтому у газомоторного рынка в России огромные перспективы" - сказал Борисов.

Александр Новак отметил, что программа "Развитие рынка газомоторного топлива" нуждается в увеличении финансирования.

"Есть устойчивый запрос со стороны регионов на снижение вредных выбросов в атмосферу, чему способствует перевод на газ. К вопросу поддержки отрасли подошли системно с 2018 года, когда Минэнерго России была разработана комплексная подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива". Ежегодно за счет действующих субсидий в 700 млн рублей на газ переходят до 15 тыс. владельцев авто. Но с тех пор в программе назрел ряд изменений - сейчас необходимо актуализировать состав участвующих в ней регионов, так как не все пользуются субсидиями в полной мере и развивают свой рынок, а также увеличить объемы ее финансирования. Также стоит рассмотреть возможность стимулирования приобретения транспорта не на КПГ, а на СПГ (компримированный природный газ - КПГ, сжиженный природный газ - СПГ - прим. ТАСС), с тем чтобы построить заводы мини-СПГ и загрузить газовые заправки на основных магистралях", - подчеркнул Новак.