Новосибирский "Горводоканал" впервые получит субсидию 600 млн из облбюджета в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. МУП "Горводоканал" в Новосибирске, где из-за изношенного состояния коммунальной инфраструктуры часто происходят аварии и отключения воды, впервые получит субсидию из областного бюджета в размере 600 млн рублей. Эти средства компенсируют разницу между ценой кубометра воды и существующим тарифом в 2022 году, сказал журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"[Будут выделены] 600 млн, которые призваны компенсировать ту разницу, которая сегодня существует, кубометра воды, которую мы расходуем в городе Новосибирске и реальным существующим тарифом", - сообщил мэр.

По его словам, правительство региона впервые приняло такое решение, и эти средства позволят решить очень серьезную финансовую проблему "Горводоканала". Мэр добавил, что разница между ценой кубометра воды и тарифом копилась несколько лет. Субсидия также позволит экономически поддержать предприятие, чтобы удержать сотрудников.

Из-за изношенного состояния коммунальной инфраструктуры в Новосибирске часто происходят аварии и отключения воды. В 2017 году была попытка повысить тарифы ЖКХ в среднем на 15%. Но это вызвало протесты жителей.

МУП Новосибирска "Горводоканал" основан в 1929 году, обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения город Новосибирск, а также ряд прилегающих к нему населенных пунктов. На предприятии работают более 3 тыс. человек.