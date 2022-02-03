Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия может помочь Аргентине в развитии атомной энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом.

"Росатом готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики", - сказал глава российского государства.

Перед визитом в Москву Фернандес говорил ТАСС, что власти Аргентины готовы возобновить переговоры о возможности строительства АЭС с участием России, после того как южноамериканской республике удалось достичь соглашения об урегулировании долга с Международным валютным фондом.

Еще одной перспективной сферой взаимодействия двух стран Путин назвал "исследования и использование космического пространства в мирных целях". Российский лидер напомнил, что два года назад вступил в силу межправительственный документ по сотрудничеству в космической области.

"Видим значительный потенциал в расширении сотрудничества и в таких сферах, как геологоразведка, сооружение и сервисное обслуживание энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, возобновляемой энергетики, химической промышленности, машиностроении и в других областях", - добавил Путин.

Он отметил, что, "несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией, экономические связи между Россией и Аргентиной развиваются, и по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в 1,5 раза". По мнению Путина, "имеются хорошие возможности для активизации российско-аргентинского сотрудничества в инвестиционной сфере".

"Предприниматели России и Аргентины проявляют интерес к работе друг с другом", - констатировал президент РФ. Тем не менее Путин указал, что "над углублением и диверсификацией двустороннего экономического взаимодействия должна активнее работать профильная межправкомиссия". "Важная роль в развитии деловых контактов также принадлежит российско-аргентинскому и аргентино-российскому совету предпринимателей", - считает он. Президент России также обратил внимание на то, что "углубляется межбанковское взаимодействие", "налаживаются контакты между коммерческими банками".

Среди примеров успешной российско-аргентинской промышленной кооперации Путин выделил "участие российской компании "Трансмашхолдинг" в модернизации железных дорог Аргентины". Он напомнил, что недавно эта компания выиграла крупный тендер на поставку электропоездов, при этом степень локализации их производства на аргентинском рынке составит до 25%.

"Российские компании готовы подключиться к реализации других проектов в сфере железнодорожной инфраструктуры, поставок подвижного состава и техники", - заверил глава российского государства.