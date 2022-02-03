Поставки продукции АПК в Польшу могут вырасти в 3,2 раза к 2030 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Потенциал поставок продукции АПК из России в Польшу к 2030 году может превысить $700 млн, что в 3,2 раза больше показателя 2021 год. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"По данным федерального центра "Агроэкспорт", потенциал поставок продукции АПК из России в Польшу к 2030 году превышает $700 млн. Среди перспективных товаров - шрот и жмыхи, рыба и рыбное филе, продукты для кормления животных, растительные масла (подсолнечное, соевое и рапсовое), табак и другие", - отмечается в сообщении.

Перспективы отгрузок соевого шрота в Польшу связаны с динамикой развития животноводства в этой стране, отметил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что основной объем соевого шрота используется в птицеводстве. С учетом существующих ограничений на экспорт в страны ЕС, другими перспективными российскими продуктами для экспорта в Польшу являются рыба и морепродукты, а также растительные масла и животные жиры - как для использования в пищевой промышленности, так и для производства биодизеля, считает Дальнов. "Если говорить о немассовых продуктах, то в список перспективных войдет мед, поставки которого за пять лет выросли с нуля до примерно $1,5 млн", - добавил он.

Оценка экспорта в 2021 году

Как сообщили в "Агроэкспорте", в 2021 году Россия экспортировала в Польшу агропродукции стоимостью $215 млн, что на 52% больше аналогичного периода 2020 года. В физическом выражении объем поставок увеличился на 32% до 329 тыс. тонн. Польша находится на шестом месте среди импортеров российской продукции АПК среди стран-членов ЕС.

Лидирующей категорией в структуре экспорта являются растительный шрот и жмыхи. По данным ФТС, в прошлом году их поставки в натуральном объеме снизились на 5,3% до 69 тыс. тонн, в стоимостном - выросли на 30% до $37 млн. Около 90% поступающего в Польшу шрота - это продукт переработки соевых бобов, сообщил Дальнов.

Кроме того, в 2021 году увеличились отгрузки в Польшу мороженой рыбы - в 2,7 раза (10 тыс. тонн) в физическом выражении и в 2,8 раза ($33 млн) в денежном. В том числе Польша ввезла из России 8,6 тыс. тонн мороженой трески (в 2,7 раза больше 2020 года) на сумму $28 млн (в 2,9 раза больше), а также 1,3 тыс. тонн пикши на $3,2 млн (в 2020 году не поставлялась).

Экспорт непищевых жиров и масел продемонстрировал увеличение на 38% (30 тыс. тонн) в натуральном выражении и в 2,5 раза ($32 млн) в стоимостном. Также в топ-5 категорий вошли семена льна (15 млн долларов, минус 4,8%) и семена горчицы ($11 млн, +3,9%).

Помимо этого, Россия значительно нарастила экспорт в Польшу дрожжей (в 1,7 раза, до $3,6 млн), пива (в 2,9 раза, до $1,4 млн), растворимого кофе и продуктов на его основе ($1,4 млн, в 2020 году поставок не было), меда (в 3,7 раза, до $1,5 млн). В результате Польша вышла в 2021 году на первое место среди покупателей российского натурального меда с долей около 24%.