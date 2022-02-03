В МВЦ "Минводыэкспо" ежегодно будут проводить международную конференцию InRussia

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международную конференцию InRussia будут ежегодно проводить на территории крупнейшего на Северном Кавказе многофункционального выставочного центра (МВЦ) "Минводыэкспо" на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

Решение о проведении конференции было принято на рабочей встрече в Москве министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

"В России на сегодня не проводится конференций для демонстрации отечественному и зарубежному бизнесу возможностей по локализации новых производств. При этом мы видим потребность в активизации международного сотрудничества в этой сфере, учитывая поступающие запросы в Минпромторг и отраслевые ассоциации по подбору площадок. Иностранных инвесторов в первую очередь интересуют инфраструктурные возможности регионов, льготы и меры государственной поддержки. Минпромторг поддерживает вашу (Владимирова - прим. ТАСС) инициативу о ежегодном проведении конференции на базе нового центра "Минводыэкспо", - отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь Владимиров в Instagram сообщил, что конференция добавит динамики деловой жизни региона и поможет привести новых инвесторов. "Это будет полезно. Все эти идеи будем совместно с Минпромторгом прорабатывать", - сказал глава края.

Конференция InRussia - деловая платформа для обсуждения вопросов интенсивного развития бизнеса иностранных компаний, локализации производства и развития инноваций в России.

Экспоцентр был открыт на Ставрополье в декабре 2019 года, центр рассчитан на 5 тыс. посетителей единовременно. Почти 10 тыс. кв. м в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован на семь функциональных зон, что позволяет проводить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет также общественную зону площадью свыше 8 тыс. кв. м с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с конференц-залами и переговорными, мини-отелем.