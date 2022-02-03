Минсельхоз может дополнительно выделить животноводам около 10 млрд руб. на закупку кормов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассматривает возможность дополнительно выделить животноводам в 2022 году не менее 10 млрд руб. на закупку кормов. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.

"Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд руб. на закупку кормов", - сказал министр.