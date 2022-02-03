Reuters: Индия и Россия ведут переговоры о долгосрочном контракте на поставку удобрений

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр химической промышленности и производства удобрений Мансукх Мандавия посетит Москву для обсуждения с российской стороной долгосрочного контракта на поставку удобрений. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве и промышленной отрасли.

"Индия ведет на правительственном уровне переговоры с Россией по долгосрочной поставке удобрений", - пишет издание. С этой целью "индийский министр химической промышленности и производства удобрений Мансукх Мандавия и представители индийских компаний посетят позднее в этом месяце или в марте Москву и обсудят сделку с российским министром торговли и промышленности Денисом Мантуровым", указали источники Reuters.

По словам источников агентства, Индия стремится к заключению контракта на поставку из РФ ежегодно 1 млн тонн диаммонийфосфата и карбоната калия (поташа), а также 800 тыс. тонн в год смеси азота, фосфора и калия.

"Цена и точное количество еще будет определено. Наша цель - безопасные поставки по разумной цене. Ввиду включения в переговоры министра мы надеемся на некоторую скидку", - приводит агентство слова одного из собеседников.

По итогам российско-индийского саммита в декабре 2021 года Москва и Нью-Дели в совместном заявлении сообщили о договоренности продолжить обсуждение долгосрочного контракта на поставку российской компанией "Фосагро" удобрений в Индию. Тогда было объявлено о подписании "соглашения о намерениях между индийскими предприятиями государственного сектора и "Фосагро" в отношении поставок в Индию удобрений в 2021 и 2022 годах".