В Северной Осетии банки выдали населению на 37,6% больше кредитов, чем в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Банки Северной Осетии в прошлом году выдали кредиты населению на 55,6 млрд рублей, что на 37,6% больше, чем в 2020 году, сообщили в четверг в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Сумма кредитов, предоставленных банками жителям Северной Осетии в 2021 году, превысила показатели 2020 года на 37,6% и составила 55,6 млрд рублей. Динамика по региону соответствует общероссийской тенденции", - говорится в сообщении.

В республике за год было выдано свыше 5 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 13 млрд рублей, это на 44,5% превысило объем ипотечных кредитов, выданных банками в 2020 году.

Кроме того, объем привлеченных в Северной Осетии банками средств на начало 2022 года составил почти 64 млрд рублей, что на 7,6% превышает данные на 1 января 2021 года. Из них около 80% - это вклады и другие привлеченные средства физических лиц.

Также в 2021 году на 26,2% (до 2,3 млрд рублей) увеличились банковские накопления индивидуальных предпринимателей, депозиты юридических лиц возросли на 1,5% - до 0,9 млрд рублей.