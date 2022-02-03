КС постановил устранить неопределенность в вопросе очередности выплат при банкротстве фирм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) постановил устранить неопределенность в законе, по которому определяется очередность выплат кредиторам в случае банкротства юридического лица. Речь идет о возврате денег в условиях, когда предприятие-банкрот осуществляет потенциально опасную деятельность и остановка его работы может привести к аварии, следует из постановления КС.

"Федеральному законодателю и Правительству Российской Федерации надлежит незамедлительно принять меры к устранению неопределенности нормативного содержания абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем постановлении", - говорится в постановлении КС, опубликованном на его официальном сайте в четверг.

Банкротство АО "Интауголь"

Поводом для проверки положений закона о банкротстве стала жалоба теплоснабжающей компании "Т Плюс". Организация с 2017 года являлась поставщиком тепла и горячей воды для градообразующего предприятия города Инта (Республика Коми), добывающей компании "Интауголь". АО "Интауголь" эксплуатировало шахту "Интинская", которая относится к опасным производственным объектам I класса опасности.

По контракту, "Т Плюс" также обеспечивала снабжение системы вентиляции "Интинской" и подъемных устройств шахты. Подобные объекты на угольных и горнодобывающих предприятиях, согласно постановлению правительства РФ, включены в особую категорию социально значимых категорий потребителей энергии. Поставки таким потребителям не могут быть полностью остановлены в одностороннем порядке.

В июне 2019 года АО "Интауголь" было признано банкротом. У предприятия образовалась задолженность по оплате энергоресурсов перед "Т Плюс", в связи с чем ресурсоснабжающая компания частично ограничила поставки энергии, но не подвергая опасности работу оборудования. В этих условиях "Интауголь" выплатил в приоритетном порядке перед требованиями других кредиторов долг "Т Плюс" общей суммой 8 млн рублей.

Основанием для такой выплаты в обход всех других кредиторов стала норма абзаца второго пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве. На ее основании компания-банкрот, если остановка ее работы может привести к авариям и человеческим жертвам, в первую очередь, должна направлять средства на предотвращение опасных ситуаций.

Федеральная налоговая служба (ФНС) по Республике Коми оспорила приоритетные платежи в адрес "Т Плюс" как ущемляющие права других кредиторов. Арбитражный суд республики требования ФНС удовлетворил, ранее переведенные 8 млн рублей были возвращены "Интауглю". Данное решение было подтверждено двумя апелляционными инстанциями, после чего ПАО "Т Плюс" направило жалобу в Конституционный суд.

Позиция Конституционного суда

В своем решении судьи КС обратили внимание, что оспариваемая норма Закона о банкротстве не может быть истолкована четко и однозначно. Закон не устанавливает критерии, которые бы определяли, какие траты предприятия-банкрота могут считаться направленными на предотвращения аварий, а какие нет. В связи с этим судебные инстанции могут по-разному трактовать одну и ту же норму, исходя из собственных представлений, что противоречит статьям 1, 4, 15 и 19 Конституции РФ.

Арбитражный суд Республики Коми и вышестоящие инстанции решили, что задолженность "Интаугля" по оплате теплоэнергии относится к текущим затратам по обеспечению производства и не связана напрямую с предотвращением аварий.

Конституционный суд счел подобную интерпретацию закона в данной ситуации ошибочной, поскольку таким образом создается опасность аварии на производстве, ущемляются интересы предприятия, которое не может самовольно полностью прекратить поставки энергии должнику, а также перекладывается ответственность за выплату долгов с самого банкрота на местные власти.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд своим постановлением обязал федерального законодателя и правительство РФ устранить образовавшуюся двусмысленность в законодательстве о банкротстве и установить критерии, позволяющие определить, какие затраты могут считаться направленными на предотвращение аварий, а значит - приоритетными, а какие нет.

До принятия соответствующих поправок в законодательство суды и участники процедур банкротства должны рассматривать критически важные затраты для предотвращения аварий вне зависимости от того, являются ли они в обычной ситуации простыми эксплуатационными тратами или нет. Все неустранимые сомнения в том, что прекращение тех или иных производственных процессов может привести к катастрофе с человеческими жертвами, следует трактовать в пользу угрозы аварии, если речь идет об опасных производственных объектах.

При этом Конституционный суд подчеркнул, что в случае с поставками энергии приоритетность перед другими кредиторами касается оплаты только тех минимальных объемов, которые необходимы для предотвращения аварий. Остальные затраты должны рассматриваться как эксплуатационные.

Судебные решения по делу ПАО "Т Плюс", согласно решению КС, подлежат пересмотру в установленном порядке.