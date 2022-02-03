OR Group объявила о дефолте по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания OR Group (ранее - "Обувь России") объявила о дефолте по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"OR Group объявляет о неисполнении обязательств (фактическом дефолте) по биржевым облигациям серии БО-07. <...> Эмитент облигаций ООО "ОР", одна из дочерних компаний группы, не исполнил обязательства перед владельцами облигаций в период технического дефолта (просрочка исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней). Дата истечения срока технического дефолта - 3 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.

20 января компания объявила о техническом дефолте по этим облигациям. Их основным держателем является Промсвязьбанк. Данный выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит. В качестве приоритетного варианта урегулирования ситуации с задолженностью компания рассматривала пролонгацию. В течение 10 дней, отведенных на исполнение обязательств после технического дефолта, группа вела активные переговоры с банком, однако договоренность с кредитором так и не была достигнута, отмечают в компании.

Выпуск БО-07 со сроком обращения 5 лет объемом 1 млрд рублей был размещен в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка последнего купона составляла 10% годовых. В 2018-2021 годах компания частично гасила облигационный заем БО-07, выкупив с рынка в рамках безотзывных адресных оферт 204 облигации в объеме 408 млн рублей.

В настоящее время компания испытывает сложности с обслуживанием обязательств в связи с высокой долговой нагрузкой и высокой стоимостью привлечения заемных средств, разрабатывает план антикризисных мер и рассматривает варианты реструктуризации задолженности в условиях нестабильной ситуации на потребительском рынке, подчеркнули в OR Group. Компания уже начала переговоры с крупными кредиторами, в том числе и с основным держателем облигаций БО-07, о пролонгации задолженности на более длительный срок. Также компания находится в постоянном диалоге с представителем владельцев облигаций ИК "Септем капитал" и вырабатывает варианты решений с основным держателем дефолтного выпуска облигаций - Промсвязьбанком, добавили в компании.

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 7,5 тыс. объектов в 308 городах России. По итогам 2020 года выручка компании по МСФО составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 600 млн рублей.

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