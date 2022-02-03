Путин заявил о важности обратной связи между бизнесом и государством

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с членами "Деловой России" заявил о важности взаимодействия предпринимателей и государства для решения проблем бизнеса.

Он назвал "Деловую Россию" одним из ведущих бизнес-объединений в стране и добавил, что за 20 лет существования организация открыла отделения во всех регионах и объединила активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики.

"Такое широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет "Деловой России" по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный, партнерский диалог с органами власти, причем на всех уровнях", - сказал Путин.

"Я считаю такую обратную связь крайне важной и, более того, необходимой для нашей совместной эффективной работы: как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса", - обратил внимание президент. В пример он привел меры, которые принимались при участии "Деловой России" и других объединений в начале эпидемии и по мере борьбы с ней.

По словам главы государства, в центре внимания "Деловой России" находится улучшение условий для ведения бизнеса и запуска новых предпринимательских инициатив, для создания современных рабочих мест, производств. В том числе организация прилагает усилия для совершенствования нормативного регулирования, поддержки инвестиций, развития инфраструктуры, цифровизации, указал Путин.

"Уверен, у вас есть конкретные предложения по всем этим темам, основанным на реальной практике, так было всегда, в этом и смысл постоянного взаимодействия всех уровней власти и представителей бизнеса, которые работают в самых разных объединениях", - заключил президент. "Рассчитываю, что по итогам встречи будут приняты определенные эффективные решения, важные для всех российских предпринимателей", - подчеркнул он. Путин отметил, что к встрече также подключились представители правительства РФ. "Мы все в вашем распоряжении и, ваш покорный слуга, я тоже постараюсь ответить на возможные вопросы и сформулировать свою позицию", - резюмировал глава государства.