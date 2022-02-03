Калужской и Челябинской областям одобрили займы из ФНБ для обновления инфраструктуры ЖКХ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявки Калужской и Челябинской областей на получение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства России.

"На заседании были рассмотрены и одобрены заявки субъектов на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств ФНБ через Фонд ЖКХ", - говорится в сообщении.

Для Челябинска был одобрен заем в размере 1,1 млрд рублей для реконструкции очистных сооружений канализации, которые сегодня почти полностью изношены и имеют устаревшую технологию очистки.

Калужской области будет предоставлен заем в размере 260 млн рублей на модернизацию и реконструкцию теплоэнергетического комплекса в Малоярославце. Благодаря этому будут обновлены девять котельных, выработавшие свой ресурс, и около 2,5 км тепловых сетей с износом более 95%.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.