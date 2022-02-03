Производство сельхозпродукции в России в 2021 году снизилось на 0,9%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Производство сельхозпродукции в России в 2021 году в фактических ценах снизилось на 0,9% по сравнению с показателем за 2020 год - до 7,572 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Снижение произошло впервые с 2018 года, когда сельхозпроизводство сократилось на 0,2%. Согласно данным Росстата, производство продукции растениеводства в 2021 году снизилось на 1,4%, до 4,383 трлн рублей. Производство продукции животноводства снизилось на 0,2%, до 3,19 трлн рублей.

Производство продукции в сельхозорганизациях в 2021 году снизилось на 0,8% - до 4,478 трлн рублей. В том числе производство продукции растениеводстве снизилось на 2,5% - до 2,458 трлн рублей, производство продукции животноводства в этом секторе выросло на 1,1%, до 2,020 трлн рублей.

В личных подсобных хозяйствах населения снижение производства составило 2,1%, до 1,929 трлн рублей. В том числе производство продукции животноводства сократилось на 3%, до 977 млрд рублей, растениеводства - на 1,1%, до 952,06 млрд рублей.

Производство сельхозпродукции в фермерских хозяйствах выросло на 1,3%, до 1,165 трлн рублей. Рост производства продукции животноводства составил 2,4%, до 192,634 млрд рублей. Производство продукции растениеводства увеличилось на 1,1%, до 972,410 млрд рублей.