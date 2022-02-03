Путин не исключил, что в России может появиться свой зеленый стандарт для бизнеса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что появление собственного зеленого стандарта для бизнеса в России возможно.

"Если вы считаете, что нам нужен свой зеленый стандарт, я сейчас не буду вдаваться в детали, то, наверное, это нужно сделать, если вы в практической своей работе ощущаете, что его не хватает", - сказал президент на встрече с членами "Деловой России".

При этом Путин отметил, что сейчас в России принят набор льгот, преференций для тех, кто работает в сфере социального инвестирования, в сфере реализации социальных проектов и в зеленой сфере. Он не стал перечислять все существующие льготы, но согласился с необходимостью "единого окна". "Я бы поддержал. Если они чувствуют, что есть проблемы административного характера и нужно ходить в разные ведомства, то этого можно избежать, как и в других случаях мы делали с помощью этого "одного окна". Надо создать эти условия", - сказал Путин.