{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил проработать предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ. С такой идеей на встрече главы государства с "Деловой Россией" выступил один из участников этой организации.

"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - сказал Путин, комментируя само предложение и пояснения Белоусова на эту тему.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
Госдеп объявил о санкциях против индонезийской организации World Human Care
США обвиняют ее в финансировании терроризма
Читать полностью