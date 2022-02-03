Путин поручил проработать предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ. С такой идеей на встрече главы государства с "Деловой Россией" выступил один из участников этой организации.

"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - сказал Путин, комментируя само предложение и пояснения Белоусова на эту тему.