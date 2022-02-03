Кабмин и Минэкономразвития готовы разработать национальный ESG-стандарт

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ и Минэкономразвития готовы разработать национальный ESG-стандарт в дополнение к уже принятым в России документам для поддержки "зеленых" проектов. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Абрамченко напомнила, что кабмин определил Минэкономразвития в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного регулировать бизнес с точки зрения ESG-повестки. Вице-премьер отметила, что в 2021 году правительство совместно с министерством подготовили достаточное количество нормативных актов в этой сфере, в том числе и ключевой нормативный акт - таксономию (классификацию и соотнесение с "зелеными" механизмами финансирования) "зеленых" проектов.

"Если коллегам недостаточно этого регулирования, то мы готовы с Минэкономразвития вместе отработать еще и национальный стандарт по ESG. - сказала она. - Я знаю, что наши крупные компании, те, кто занимаются добычей углеводородов и наверняка те, кто состоит в Деловой России, достаточно продвинуты в ESG-повестке. И если, опираясь на эти практики, мы отработаем соответствующий национальный стандарт, то это будет, безусловно, полезно всем остальным нашим компаниям".

При этом Абрамченко отметила, что дополнительные льготы для компаний, реализующие "зеленые" проекты, пока не требуются, правительство подготовило достаточно мер. "Но сделать их фокусными, сделать их такими заточенными на определенные цели, мы, безусловно, готовы", - продолжила она.

Вице-премьер также отметила, что в работе в сфере ESG также участвуют Минприроды и Росприроднадзор. "Коллеги со своей стороны отрабатывают вторую часть повестки ESG: определяют, насколько проекты, которые реализует бизнес, экологичны", - пояснила она, добавив, что пилотный проект по взаимодействию бизнеса и Росприроднадзора поможет компаниям выбирать лучшие технологии и становиться экологичнее.

Путин обратил внимание Абрамченко на необходимость создания системы "одного окна", чтобы бизнес мог получать весь необходимый для реализации "зеленых" проектов комплекс мер через одно ведомство, а не обращался в разные структуры. "Все-таки хочу к этому еще раз вернуться и подчеркнуть, если они чувствуют, что есть проблемы административного характера и нужно ходить в разные ведомства, то этого можно избежать, как и в других случаях мы делали, с помощью этого "одного окна". И надо создать эти условия", - подчеркнул глава государства.

Вице-премьер пообещала выполнить поручение президента.