Путин поддержал идею обсудить новые варианты господдержки для франчайзинга

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей рассмотреть новые варианты государственной поддержки для компаний, создающихся по франшизам.

"Это действительно хороший очень инструмент для стартапов, очень хороший. Бренд, небольшая финансовая поддержка - это действительно хорошая вещь", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", комментируя выступление директора фирмы "1С" Бориса Нуралиева.

Он рассказал президенту о важности развития в России франчайзинговой бизнес-модели, при которой зрелый успешный бизнес передает свои технологии работы, свою марку более мелким, но энергичным предприятиям. Нуралиев отметил, что для экономики это способ "разогнать технологии по стране", для потребителей - гарантия качества, а для начинающего бизнеса - возможность работы по проверенной финансовой модели.

В этой связи директор "1С" предложил предусмотреть отдельное направление по субсидированию процентной ставки по кредитам для франчайзи, а также возможность субсидирования части затрат на покупку оборудования.

"Если чего-то не хватает дополнительно, давайте подумаем", - ответил Путин. Он попросил Минэкономразвития вместе с Минфином подумать над этой темой.