Власти Эстонии ввели санкции в отношении транзита минеральных масел из Белоруссии

ТАЛЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Эстонии ввело санкции в отношении транзита минеральных масел из Белоруссии. Об этом сообщило в четверг Коммуникационное бюро кабинета министров.

"Правительство одобрило предложение министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении минеральных масел из Белоруссии, - указано в сообщении. - Государственные санкции будут применены к минеральным маслам, произведенным на основе белорусского угля, т.е. к товарной группе 2707, на которую не распространяются отраслевые санкции, установленные Европейским союзом, и транзит которой через Эстонию до сих пор был возможен".

"Наши принципы во внешней и внутренней политике должны быть согласованы, - заявила премьер-министр Кая Каллас. - <...> Сегодняшнее решение правительства о введении дополнительных санкций в отношении минеральных масел из Белоруссии в дополнение к санкциям Евросоюза заполнит большой пробел. Мы также обратим внимание на этот пробел на международном уровне: Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории Европейского союза, и я подниму этот вопрос завтра на встрече премьер-министров стран Балтии".

Кая Каллас 31 января поручила профильным министерствам прояснить, было ли намеренное нарушение санкций против Белоруссии в ситуации с транзитом нефтепродуктов из этой республики. Как сообщила газета Eesti Paevaleht, Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Белоруссии, чем годом ранее.