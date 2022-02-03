Путин считает, что регуляторная гильотина сработала

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает успешной работу по отмене изживших себя нормативных актов. Такое мнение он высказал на встрече с представителями "Деловой России".

"Действительно, эта [регуляторная] гильотина, на мой взгляд, сработала. Правительство провело очень большую работу, кстати говоря, вместе с представителями бизнеса", - сказал Путин.

Он привел данные, согласно которым было ликвидировано 12,5 тыс. нормативных актов. "Возникли, правда, новые 400 с чем-то, но они новые, необходимые для соответствующей регуляторики", - заметил он.

Путин признал, что различные ведомственные письма под действие регуляторной гильотины не попали, а значит эта проблема сохраняется.

"Что касается правительственных писем и т.д. - они не носят нормативный характер, поэтому на них гильотина и не распространялась. Но это проблема. Полностью согласен, мы говорили об этом в правительстве неоднократно, этим надо заниматься", - сказал Путин.