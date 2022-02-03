Путин согласился подумать о поощрении компаний за добросовестную уплату налогов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что уплата налогов - это конституционная обязанность, и призвал компании "просто жить в рамках закона". При этом он согласился подумать о том, как можно поощрить добросовестных налогоплательщиков.

Так глава государства отреагировал на идею, прозвучавшую на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Председатель курского отделения Олег Малахов предложил составлять рейтинг компаний по степени налоговой нагрузки и для лидеров перечня - по отраслям и регионам - предоставить преференции. По его словам, это могло бы стать поощрением для добросовестных налогоплательщиков.

"Я сейчас в ходе дискуссии думаю, что как-то отмечать людей, которые придерживаются необходимых правил, все-таки тоже нужно, - признал в ответ Путин. - Надо подумать, как это сделать". Президент поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подумать над этим вопросом. "Здесь есть определенный смысл, я с вами в целом согласен", - добавил он.

При этом в начале дискуссии Путин неоднозначно отреагировал на просьбу, заметив, что "уплата налогов - это конституционная обязанность". "Поэтому поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно, - не знаю, насколько это обоснованно", - отметил глава государства.

Он напомнил о том, что на граждан распространяются и другие обязанности, запреты. "У нас [есть] "не убий", "не укради" - и за все поощрять? - поинтересовался Путин. - Нужно просто жить в рамках закона. И, мне кажется, это уже правильно".

Однако позже, выслушав другие реплики Малахова и главы ФНС Даниила Егорова, президент вернулся к этой теме и согласился подумать о поощрении.

Подробнее о предложении

Как отметил председатель курского отделения "Деловой России", для лидеров рейтинга, а также для крупнейших налогоплательщиков региона в качестве поощрения возможно предоставлять определенные преференции на последующие 12 месяцев. В частности, Малахов предложил предоставлять налогоплательщикам право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской гарантии, выполнения требований по предыдущим уплаченным налоговым платежам за три месяца, а также право на получение мотивированных мнений по аналогии с компаниями-налогоплательщиками, которые перешли в режим налогового мониторинга.