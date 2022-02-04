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В России прорабатывают ввод 5%-ной предельной наценки на ряд продуктов питания

Инициатива активно прорабатывается Минсельхозом, Минпромторгом и ФАС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз, Минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос ввода 5-процентной предельной наценки на ряд продуктов питания, сообщили ТАСС в Минпромторге.

"В настоящее время вопрос активно прорабатывается Минсельхозом России, Минпромторгом России и ФАС России", - сообщили в министерстве.

Средняя наценка крупных торговых сетей России на базовые товары составляет не более 15-16%, заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ранее российские ретейлеры по предложению ФАС согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. По данным ФАС, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

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