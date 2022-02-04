Исследование: спрос на киберстрахование в России вырос в 2021 году на 60%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спрос на киберстрахование со стороны российских компаний вырос в 2021 году на 60%, свидетельствуют данные исследования компании "АльфаСтрахование".

"Количество запросов на котирование и страхование киберрисков от крупного и среднего бизнеса в 2021 году увеличилось на 60% по сравнению с 2020 годом. Это связано с учащением резонансных случаев кибератак в России и мире и возросшими требованиями крупных компаний к своим поставщикам по защите конфиденциальной информации", - говорится в исследовании, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что наибольший интерес к защите от подобных рисков проявляют банки и компании финансового сектора, компании, занимающиеся электронной коммерцией и оказывающие IT-услуги, а также крупные промышленные предприятия, активно автоматизирующие свои бизнес-процессы.

По данным компании, среди ключевых страховых случаев, с которыми сталкиваются клиенты, застрахованные от киберрисков: DDoS атаки веб-приложений, взлом сайта компании, фишинговая рассылка и дальнейшее шифрование хостов, переход на зараженный ресурс и дальнейшее шифрование хостов, взлом инфраструктуры злоумышленниками с дальнейшим нарушением работы оборудования, почты, бизнес-приложений.

"За последние три года участились случаи резонансных кибератак - как в России, так и за рубежом. Постоянная угроза их повторения подогревает интерес бизнеса к защите киберрисков. Также одним из драйверов спроса стал федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Все больше компаний понимают необходимость учитывать IT-риски при построении политики риск-менеджмента. Кроме того, крупные компании стали обязывать своих поставщиков оформлять договоры страхования по киберрискам", - отметила руководитель направления управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование" Екатерина Крючкова.