Начало выработки электричества на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии вновь переносится

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Начало выработки электроэнергии третьим блоком АЭС "Олкилуото" в Финляндии снова переносится на более поздний срок. Об этом сообщила в четверг вечером компания - оператор станции Teollisuuden voima (TVO).

Реактор на АЭС был запущен еще в декабре, начать производство электроэнергии планировали в январе, затем его старт перенесли на начало февраля, а регулярное производство электричества - на июнь.

"Начало выработки электроэнергии на "Олкилуото-3" начнется в конце февраля, регулярная выработка начнется в июле", - говорится в обновленном плане TVO. В компании пояснили, что задержка связана с тем, что в ходе тестовой фазы запуска была обнаружена необходимость произвести на станции ряд модификаций.

После начала регулярной выработки станция будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии Финляндии. Мощность станции будут повышать постепенно, выработка электричества начнется на мощности 30%.

7 марта 2019 года финское правительство выдало лицензию на эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3". Изначально планировалось, что станция будет введена в строй в 2009 году, однако из-за целого ряда технических и финансовых проблем ее сдача переносилась. Два существующих энергоблока "Олкилуото", на которых установлены реакторы кипящего типа, производят более 16% потребляемой Финляндией электроэнергии. АЭС играет важную роль в обеспечении электроэнергией целлюлозно-бумажных комбинатов страны.

По контракту, подписанному с Финляндией, строительство энергоблока "Олкилуото-3" мощностью 1 600 МВт было начато франко-германским строительным консорциумом Areva - Siemens в 2005 году. Согласно данным Agence France-Presse, начальная стоимость АЭС в €3 млрд возросла более чем втрое и составила €10,5 млрд.