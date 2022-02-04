"Известия": РСПП предлагает поднять планку дохода самозанятых в IT до 5 млн рублей в год

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год, что могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад РСПП для правительства РФ, Центрального банка РФ (ЦБ РФ), Государственной думы и Совета Федерации.

"С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10% увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <...>, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности", - цитирует издание авторов доклада.

Выделить IТ-специалистов в особый класс позволяет то, что из всех самозанятых они едва ли не в наименьшей степени привязаны к конкретному месту работы и географической локации - зачастую контролировать уплату ими налогов просто некому, рассказал изданию вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

По данным "Известий", в правительстве и комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи доклад РСПП пока не получали.

"Банк России изучит инициативы, как только они поступят на рассмотрение. В настоящее время регулятор формирует итоговую позицию по основным тенденциям развития экосистем с учетом предложений бизнес-сообщества, экспертов и профессиональных ассоциаций", - сообщили изданию в ЦБ РФ.