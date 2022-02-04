Квартальная выручка Amazon превысила $137 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Выручка американской компании Amazon в минувшем квартале превысила $137 млрд, чистая прибыль - $14 млрд. Об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, опубликованная в четверг на ее сайте.

За отчетный трехмесячный период, завершившийся 31 декабря 2021 года, выручка Amazon составила $137,4 млрд. Как отмечает телекомпания Си-эн-би-си, эксперты ожидали, что она будет несколько выше и составит $137,6 млрд. В четвертом квартале 2020 года выручка Amazon составляла $125,6 млрд, таким образом, ее рост в годовом исчислении составил 9%.

Операционная прибыль компании в четвертом квартале 2021 года составила $3,5 млрд, а чистая прибыль - $14,3 млрд. Стоимость акций Amazon на фоне публикации квартальной отчетности после закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже выросла на 14,8%.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана предпринимателем Джеффом Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,41 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, в настоящее время занимает третье место в списке богатейших людей планеты с состоянием порядка $164 млрд.