Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.

Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В четверг, 3 февраля, ее стоимость в этом регионе составила уже $93,19 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.

При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, на северо-западе Европы - $3,13 за баррель.

Североморский датированный сорт - это индекс, рассчитываемый агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, - Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.