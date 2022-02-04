Исследование: чаще всего в 2021 году заемщики оформляли автокредиты на подержанные авто

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Чаще всего в 2021 году российские заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (61% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota. Об этом сообщается в исследовании РГС Банка (входит в ТОП-5 российских банков по продажам и портфелю автокредитов).

"Чаще всего в 2021 году заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили (61% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом (АСП) усилился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них. При этом по объему выдач в денежном эквиваленте превалирует сегмент новых авто (56%) ввиду объективных причин - более высокий средний чек по автокредитам на новые машины", - указано в исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

ТОП-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто составили: Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Geely. Лидирующим брендом осталась Lada, за ней следует марка Kia, став лучшей среди иностранных брендов, Hyundai замкнул тройку лидеров. Также популярностью пользовались китайские марки, впервые за всю историю авторетейла России три китайских бренда (Haval, Geely, Chery) реализовали в сумме более 100 тысяч а/м.

Кроме того, по данным РГС Банка, спрос на автокредиты увеличился за 2021 год на 43%, а рост среднего чека по автокредиту составил 36% по новым и 34% по подержанным авто в годовом выражении.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали: Москва и Московская область (24 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,6 млрд рублей), Краснодарский край (5,8 млрд рублей), Республика Татарстан (3,8 млрд рублей) и Челябинская область (3,7 млрд рублей).