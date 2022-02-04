Заявки на включение "дальневосточных кварталов" в ТОРы семи регионов подготовят до июня

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с февраля по июнь 2022 года подготовит и подаст заявки для включения в границы территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах Дальневосточного федерального округа земельных участков, на которых планируется строительство жилья по программе "Дальневосточный квартал". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КРДВ.

"В Хабаровском крае введется работа по необходимым решениям земельных вопросов, дорожная карта по реализации проекта разработана, подготавливаются расчеты по инженерной инфраструктуре. Направление заявки в Минвостокразвития России для рассмотрения и дальнейшей проработки с федеральными органами исполнительной власти планируется в мае-июне 2022 года. <...> В Забайкальском крае разработана дорожная карта реализации проекта, ведется работа по подготовке материалов для заявки на включение необходимых земельных участков в границы ТОР "Забайкалье" и выделения объемов финансирования создания инженерной инфраструктуры за счет федерального бюджета. Направление заявки <...> планируется в марте-апреле 2022 года", - сообщили в КРДВ.

Заявки на включение в границы ТОР участков в Приамурье, на Камчатке и в Еврейской автономной области планируется направить в феврале, соответствующие документы для Сахалина и Бурятии - в марте-апреле.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной жилой застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа современных жилых кварталов с комфортной городской средой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в январе заявил, что подготовлен пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для ряда инвесторов на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, они помогут снизить стоимость жилья и заинтересовать инвесторов-застройщиков, выбор которых будет осуществляться на конкурсной основе, а победитель в упрощенном порядке получит статус резидента ТОР.

ТОР - это особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, резидентам которого предоставлены налоговые льготы и административные преференции. В частности, нулевые налоги на имущество, землю и прибыль в первые 3-5 лет, понижающий коэффициент на НДПИ на 10 лет (от 0% до 1%), пониженные до 7,6% страховые взносы, возможность получения земельного участка и применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ), инфраструктурная поддержка. На Дальнем Востоке действуют 22 ТОР под управлением КРДВ.