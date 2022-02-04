В Сахалинской области отменили налог для владельцев электромобилей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором (окончательном) чтении единогласно приняли законопроект, обнуляющий транспортный налог для владельцев электромобилей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе парламента региона.

С 1 января 2020 года транспортный налог для владельцев электромобилей был снижен в два раза. Затем губернатор региона Валерий Лимаренко внес на рассмотрение депутатов законопроект по обнулению налога, который был ими единогласно принят в первом чтении в середине января этого года.

"Во втором чтении принят законопроект о поправках в региональный закон "О транспортном налоге". Таким образом, владельцы автотранспорта с электрическим двигателем освобождаются от уплаты транспортного налога в полном объеме", - рассказали в пресс-службе думы.

По информации пресс-службы, в связи с предоставлением льгот для владельцев электромобилей недополученные доходы местных бюджетов оцениваются за три ближайшие года в размере 19,8 млн рублей. Компенсировать их предполагается за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что глава региона решил поддержать владельцев электромобилей, так как это экологически чистый транспорт и более экономичный для людей. По его мнению, с увеличением количества электромобилей будет существенно снижаться вред, наносимый окружающей среде. Налоговая льгота - не единственная мера поддержки, действующая в Сахалинской области для владельцев этого вида транспорта. Организованы специальные парковочные места для электромобилей возле зарядных станций. Для владельцев электрических зарядных станций тариф на электроэнергию снижен на 30%.

В январе прошлого года на территории Сахалинской области насчитывалось 146 электрокаров. По состоянию на декабрь 2021 года, в регионе было зарегистрировано уже 280 электромобилей. Сейчас их около 300. Автовладельцы связывают рост количества электрического транспорта с развитием зарядной инфраструктуры.