Биржи в США демонстрируют сильнейшее за год снижение

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы США продемонстрировали наиболее серьезное за год снижение на фоне падения котировок компании Meta. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

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В течение торговой сессии индекс электронной биржи NASDAQ потерял 538,73 пункта (3,74%), опустившись до отметки в 13 878,82 пункта. Как отмечает газета "Уолл-стрит джорнэл", это наиболее серьезное снижение индекса с сентября 2020 года.

Индекс S&P 500 снизился в течение дня на 111,94 пункта (2,44%), до отметки в 4477,44 пункта, что стало для него сильнейшим снижением с февраля прошлого года. Промышленный индекс Dow Jones в течение торговой сессии потерял 518,17 пункта (1,45%), оказавшись на отметке в 35 111,16 пункта.

В среду Meta опубликовала квартальную отчетность со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли. На этом фоне акции компании к вечеру четверга упали на 26%, что стало худшим показателем для компании, ранее называвшейся Facebook, с момента ее выхода на биржу в 2012 году. Телеканал CNN подчеркивает, что рекордное падение акций Meta повлекло за собой снижение акций других технологических компаний.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger. 28 октября 2021 года компания изменила название на Meta. Новое наименование, по задумке компании, является продолжением выбранной концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.