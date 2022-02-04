Глава Минвостокразвития предложил проработать проект агломерации Хабаровска и Владивостока

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил прорабатывать проект агломерации Хабаровска и Владивостока, так как считает, что в нем есть стратегическая целесообразность. Об этом он заявил журналистам в пятницу во время рабочей поездки в Хабаровск.

"На сегодня была произнесена экспертами и урбанистами мысль, что целесообразность стратегическая [агломерации Хабаровска и Владивостока] есть. Такой проект нужно проработать, внимательно посчитать. Но ценность таких проектов измеряется не ценой окупаемости проекта, а стратегической ценностью. Некоторые вещи нужно делать опережающим способом, поэтому, думаю, возьмем в проработку и в какой-то момент выйдем с конкретными цифрами", - сказал Чекунков.

Он отметил, что одно из условий создания агломерации - связь городов наземным транспортом по типу скоростного поезда "Сапсан", а в качестве примера назвал Москву и Санкт-Петербург.

"Сегодня это немножко сложно представить, потому что города [Владивосток и Хабаровск] не так близки. Я считаю, реальная агломерация возможна, если они связаны наземным транспортом. <…> Рано или поздно нужна скоростная связь между Владивостоком и Хабаровском. <…> Потому что каждый город сам по себе в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона не обладает таким размером, который позволил бы конкурировать с самыми крупными мегаполисами, а вместе, безусловно, мы можем получить агломерацию, которая будет географически растянута, но с современными транспортными технологиями в случае построения, например, железной дороги, могла бы заиграть по-новому", - сказал Чекунков.

Он отметил, что пока соответствующего проекта или плана у Минвостокразвития нет. "Но то, что я вижу стратегическую целесообразность такой связи - это безусловно", - заключил он.