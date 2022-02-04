Продажи авто на альтернативных источниках энергии компании BYD в январе выросли на 361,73%

ШАНХАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Объем продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии ведущего китайского производителя электромобилей компании BYD за январь текущего года составил 93,2 тыс. единиц, что на 361,73% превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Такие данные из отчетного доклада компании публикует в пятницу информационный ресурс Sina.

Положительная динамика отмечена и в производстве "зеленых" автомобилей. За январь оно выросло на 309,66% в годовом выражении, до 91,7 тыс. единиц. К автомобилям на альтернативных источниках энергии в Китае относят электромобили, авто с гибридными двигателями, а также двигателями, работающими на водородных топливных элементах.

Последние несколько лет компания демонстрирует позитивную динамику по объемам продаж авто на альтернативных источниках энергии. В 2021 году они выросли на 231,6% и превысили 593,7 тыс. единиц.