Прямой авиарейс открыли между Улан-Удэ и Красноярском

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" запустила прямой авиарейс между Улан-Удэ и Красноярском. Об этом сообщили журналистам в пятницу в правительстве Бурятии.

"Открыто авиасообщение по маршруту Красноярск - Улан-Удэ - Красноярск. Это третье по счету прямое направление, открытое в 2022 году в рамках Единой дальневосточной авиакомпании. В январе стартовали рейсы в Якутск и Хабаровск", - сообщили в правительстве.

Полеты между Улан-Удэ и Красноярском будут осуществляться по четвергам и воскресеньям на аэробусе А319. Билеты на этот авиарейс субсидируются из федерального бюджета и стоят 5,5 тыс. рублей в одну сторону.

Кроме того, в этом году планируется открыть прямые рейсы Улан-Удэ - Хужир (остров Ольхон в Иркутской области) и Улан-Удэ - Агинское (Забайкальский край).

Сейчас Улан-Удэ связан прямыми рейсами с Томском, Омском, Владивостоком, Красноярском, Иркутском, Благовещенском, Хабаровском, Якутском, Новосибирском и Москвой. Из международных направлений это Улан-Батор и Пхукет. Внутри республики есть авиасообщение между Улан-Удэ и Нижнеангарском, Таксимо, Кыреном.

"Правительство Республики Бурятия нацелено и в дальнейшем на развитие маршрутной сети местных авиаперевозок. В летний период в 2022 году будут продолжены полеты в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ - Кырен - Улан-Удэ, стартовавшие в 2021 году. Объем финансирования этого маршрута из республиканского бюджета составил 2,9 млн рублей, на этот год планируется такой же объем. Также в ближайшее время, планируется выполнение рейсов до труднодоступных районов республики по маршруту Улан-Удэ - Багдарин", - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.