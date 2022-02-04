В ТПП заявили, что бизнес России и США настроен на развитие сотрудничества

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предприниматели России и США серьезным образом настроены на продолжение сотрудничества, несмотря на геополитические обострения между странами. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Предприниматели обеих стран самым серьезным образом настроены на продолжение сотрудничества, для которого есть весьма благоприятные предпосылки. И это несмотря на геополитические обострения между США и Россией. Это говорит о наличии значительного потенциала для двустороннего хозяйственного взаимодействия, использовать который означает получить для бизнеса дополнительные прибыли, а для экономики - новые рабочие места. Было бы крайне неразумно со стороны политиков разрушить эти прекрасные возможности", - сказал он.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко разделяет данное мнение. По его словам, подтверждением настроя бизнеса двух стран на сотрудничество является в том числе рост российско-американской торговли.

Падалко привел данные Федеральной таможенной службы РФ, по которым за 11 месяцев 2021 года стоимостной объем российско-американского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 43% и превысил $31 млрд. При этом российский экспорт увеличился на 63% - до $16 млрд, импорт вырос на 28% - до более чем $15 млрд.

"Таким образом, достигнутый уже по итогам 11 месяцев 2021 года объем российско-американской торговли бьет прежний исторический рекорд двустороннего товарооборота, который был зафиксирован в 2011 году - $31 млрд", - уточнил вице-президент ТПП РФ.

По его подсчетам, на российском рынке работают более 1,1 тыс. американских компаний. По экспертным оценкам Американской торговой палаты в России, объем совокупных накопленных инвестиций американских компаний в РФ превышает $96 млрд, что в девять раз превышает данные официальной статистики. Падалко добавил, что сейчас и российская, и американская экономика "успешно выходят из пандемического кризиса", что также создает предпосылки для развития сотрудничества.