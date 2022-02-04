Эксперт: Япония вряд ли сможет поставлять СПГ в ЕС при обострении конфликта на Украине

ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония с трудом сможет направить в страны Евросоюза сжиженный природный газ (СПГ) из своих запасов или сократить его закупки в пользу ЕС в случае обострения конфликта вокруг Украины. Более реалистичными представляются поставки в ЕС сланцевого газа из США, заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих японских экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи. Ранее он был членом совета директоров Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC).

"В прошлом году, - сказал профессор, - из-за холодной погоды спрос на СПГ в нашей стране на время превысил объемы его закупок, что привело к росту цен на электроэнергию. В этом году импорт сжиженного газа начали заранее, до наступления зимы, но я сомневаюсь, что его запасов достаточно для экспорта в другие страны".

"Для помощи Евросоюзу в случае прекращения поставок через Украину теоретически можно перенаправить часть СПГ, который Япония получает по контрактам из Катара, - отмечает эксперт. - Однако на практике наша страна вряд ли сможет пойти на вариант с сокращением импорта сжиженного газа. Более реалистичной представляется схема, при которой поставки сланцевого СПГ из США будут перенаправлены с азиатского направления на страны Евросоюза".

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио, что участие Японии в решении проблемы поставок газа в ЕС не должно оказывать негативного влияния на условия жизни населения. В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на встрече с журналистами уведомил в пятницу, что запасы СПГ у энергетических компаний страны рассчитаны всего на две-три недели потребления. Он уклонился от комментариев о том, сможет ли Япония принять участие в дополнительных поставках сжиженного газа в Евросоюз.

В то же время 3 февраля Коити Хагиуда сообщил, что правительство готово изучить этот вопрос. Он прокомментировал таким образом сообщение информационного агентства Блумберг о том, что представители США и ЕС обратились к ряду государств Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Как полагают, речь идет о том, чтобы перенаправить в ЕС часть СПГ, который эти страны получают по долговременным контрактам.

Япония - крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, однако его экспортом она не занимается. Во вторник министр энергетики Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров СПГ, заявил, что никто не сможет обеспечить необходимый Европе объем газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.