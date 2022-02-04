В России на фоне возможного запрета криптовалюты вырос спрос на товары для майнинга

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спрос на оборудование для майнинга в России на фоне новости о возможном запрете обращения криптовалюты в стране увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщается в результатах аналитики сервисов "Юла" и "Объявления "ВКонтакте".

Согласно результатам исследования, поиски товаров для майнинга в январе 2022 года выросли в 1,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Заметно увеличился спрос и на видеокарты - их стали искать чаще на 46%. Самыми популярным видеокартами для майнинга стали Nvidia - спрос на них вырос на 55% - и Radeon - рост почти на треть.

Также увеличились поисковые запросы со словом "биткойн" - в январе 2022 года они выросли на 29% по сравнению с декабрем. При этом сильнее всего вырос спрос на майнинговое оборудование - рост на 38% - и отели для майнинга (35%). В частности, пользователи стали чаще искать майнер ASIC Antminer (+6%).

В "Объявлениях "ВКонтакте" и на "Юле" увеличилось число объявлений c товарами, связанных с майнингом криптовалюты. В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го их стало больше на 3%, а за год их число выросло почти в два раза. Количество объявлений о продаже майнинговых фермы ASIC Antminer за месяц не изменилось, при этом за год их стало больше на 80%.

При этом на 15% увеличилась средняя цена на товары для майнинга - с 35 тыс. рублей в декабре 2021 года до 40 тыс. рублей в январе 2022 года. Цена на подержанные майнинговые фермы в январе выросла на 40% - c 80 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Видеокарты в январе также подорожали в среднем на 20%.

Мнение экспертов

В эпоху инфляции россияне ищут возможности для инвестиций, чтобы сохранить деньги. Одна из них - майнинг, считает маркетолог, член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев.

"Люди пытаются как-то свое благосостояние поправить через эту историю - электроэнергия у нас пока еще в России относительно дешевая, мы являемся неплохим местом для майнинга. Люди смотрят, какой был биткойн год назад, какой был биткойн два года назад, и видят, что вложения в биткойн очень доходны. Препятствием для этого может быть позиция мегарегулятора - ЦБ достаточно жестко высказывается. Риск того, что возобладает позиция ЦБ, есть, безусловно. Но наши люди - скажем, это очень характерно по турпоездкам - где-то объявляют, что там опасная ситуация, что-то еще, связанное - не важно - со штормами какими-то, ураганами, пандемиями, боевыми действиями. И вот, все туристы перестают туда ездить. А российские туристы продолжают туда ездить. У нас люди к риску терпимы в этом смысле", - отмечает Григорьев.

Формально майнинг в России не запрещен, поэтому граждане вправе покупать или продавать оборудование для этого вида деятельности, подчеркивает руководитель регионального отделения Партии роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

"Вопрос в налоговом статусе майнинга. Абсолютное большинство майнинговых ферм действуют вне рамок российского налогового законодательства. Здесь проблема: даже если майнер пожелает узаконить свою деятельность - то какой вид экономической деятельности ему выбрать при регистрации? Нет такого ОКВЭДа! Майнинг становится все менее выгодным из-за роста энергозатрат - цепочки транзакций в биткойне стали уже слишком большими. Все это должно приводить к снижению цен на инструменты майнинга, однако мы наблюдаем иную картину. Я думаю, что рост цен связан с возрастающим интересом к этой технологии, не понятной пока еще многим россиянам. Все больше граждан, не понимая сущности майнинга, ищут "длинный рубль" - приобретают инструменты, надеясь просто заработать без трудозатрат. При этом многие, разочаровавшись в таком способе заработка, начинают продавать оборудование. Поэтому и объявлений о продаже становится больше", - говорит Ковригин.

Также он подчеркивает, что майнинг в России надо узаконить, так как, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, деятельность, направленная на регулярное извлечение прибыли, является предпринимательской. Из этого следует, что, де-факто являясь предпринимательской, при этом майнинговая деятельность не попадает под юрисдикцию российского налогового законодательства и не дает майнерам узаконить свою деятельность.