В ФРГ назвали неумным использование "Северного потока - 2" как средство давления на Россию

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Использование "Северного потока - 2" в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением, которые бы нанесло еще больший внешнеполитический вред. Такое мнение выразил в пятницу корреспонденту ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

"Использование "Северного потока - 2" в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред. Надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже в течение десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам", - считает он. "Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями", - заметил парламентарий.

"Правильно было бы обратное: запуск "Северного потока - 2" мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки. Отказ от "Северного потока - 2" стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике", - подчеркнул Котре.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Несколько западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2".