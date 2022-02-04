ВТБ начал выдавать ипотеку на машино-места и кладовки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ВТБ запустил ипотечную программу для покупки машино-мест и кладовок. Минимальная ставка составит 10,7%, следует из пресс-релиза банка.

"По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20-30%. С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машино-мест и кладовок. Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Минимальная ставка составляет 10,7%. По прогнозам ВТБ, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тыс. заемщиков, а объем сделок [может] достигнуть 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. рублей. При этом максимально доступный размер кредита при покупке машино-места - 4 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн - для остальных регионов. Для приобретения кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 1 млн - для других субъектов. Срок кредита - до 30 лет, уточнили в ВТБ.

По итогам января 2022 года банк выдал более 18,6 тыс. ипотечных кредитов на 77 млрд рублей.