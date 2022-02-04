Глава Еврокомиссии не исключила санкций против ближайшего окружения российского президента

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России, и не исключила мер против лиц из окружения президента РФ Владимира Путина.

"Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику", - сказала фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt. "Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи - с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим", - добавила она.

Отвечая на вопрос, готов ли ЕС ввести санкции лично против Путина в случае обострения конфликта вокруг Украины, фон дер Ляйен сказала: "Все в руках России, посмотрим, как будет развиваться ситуация".

Глава Еврокомиссии также признала, что ограничения могут затронуть население России. "Санкции очень адресные, но, конечно, всегда есть и непрямое воздействие. Поэтому российский народ должен быть сильно заинтересован в том, чтобы его правительство искало решения за столом переговоров и отвело войска [от границы с Украиной]", - утверждала фон дер Ляйен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.