Власти Югры в 2021 году снизили госдолг региона в 1,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в 2021 году снизили государственный долг региона на 3,9 млрд рублей, до 7,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в департаменте финансов Югры.

Ранее госдолг региона составлял 11,2 млрд рублей. Он полностью представлен гособлигациями.

"Госдолг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам 2021 года составил 7,3 млрд рублей. Он снизился на 3,9 млрд рублей. В настоящее время он также составляет 3,9 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала ранее ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, в соответствии с законом о бюджете Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов планируется привлечь кредиты в 2022 году в размере - 20 млрд рублей, 2023 году - 19 млрд рублей, 2024 год - 15 млрд рублей. При этом власти региона намерены погасить часть долга по кредитам: в 2022 году - 10 млрд рублей, в 2023 году - 8 млрд рублей, в 2024 году - 10 млрд рублей. В свою очередь выпуск гособлигаций в 2022 году планируется в размере 16 млрд рублей, 2023 году - 20 млрд рублей, 2024 году - 10 млрд рублей, погашение долговых обязательств по ценным бумагам: в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 2,7 млрд рублей, в 2024 году - 0,7 млрд рублей.

Таким образом, Югра планирует увеличить госдолг региона в 9,8 раза - до 72 млрд рублей к 2025 году.

Бюджет Югры на 2022-2024 годы

Согласно бюджету Югры на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, доходы ХМАО в 2022 году планируются в размере 251,1 млрд рублей, в 2023 году - 260,4 млрд рублей, а в 2024 году - 264,1 млрд рублей. Расходы составят 285,4, 294,3 и 278,5 млрд рублей соответственно. Дефицит - 33,5, 33,9 и 14,3 млрд рублей соответственно. Доходы бюджета ХМАО, согласно действующему закону, запланированы в 2021 году в размере 226,2 млрд рублей, расходы - 275,9 млрд рублей, а дефицит бюджета - 49,7 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета снизится почти в 3,5 раза к 2025 году в сравнении с 2021 годом.