В Забайкалье количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло допандемийного уровня

ЧИТА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Забайкальском крае достигло 25,3 тыс. к концу 2021 года - такое же число было зарегистрировано в регионе до начала пандемии коронавируса, сообщил в пятницу вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев на отчете Минэкономразвития Забайкалья по итогам года.

"По статистике, которая пришла за 2021 год, отмечу, что у нас текущее состояние отраслей МСП значительно улучшилось. Более того, мы вышли на допандемийный уровень - 25,3 тыс. субъектов. За 2021 год, по данным ФНС России, Забайкальский край опередил среднероссийский прирост субъектов МСП, а также показал максимальный в ДФО прирост. Плюс 9,7 тыс. человек, занятых в МСП, у нас по итогам года", - сказал Бардалеев.

Как уточнил вице-премьер, после начала пандемии в 2020 году свое дело закрыли более 1 тыс. представителей МСП, выровнять ситуацию удалось за счет прямой поддержки бизнеса на общую сумму 1,5 млрд рублей, а также лояльному режиму ограничений.

Сейчас в Забайкалье наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусом, за последние сутки заразились 997 человек - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Всего зарегистрировано более 105 тыс. случаев заболевания, выписаны 94,5 тыс. человек, 2,3 тыс. пациентов умерли. Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности.

С 10 января в регионе действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.