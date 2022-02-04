"Газпром нефть" подала заявки на аукционы по четырем газовым участкам на Ямале

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" подала заявки на участие в аукционах на Тамбейский, Тарминский, Новый и Харатский участки недр, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

Общая сумма стартового разового платежа за право пользования недрами на всех четырех участках составляет почти 419 млн рублей. Аукционы состоятся 25 февраля.

Кроме "Газпром нефти" в аукционах примут участие еще несколько компаний. Так, за участок Новый поборются дочернее предприятие "Белоруснефти" - ОАО "Нефтяная компания "Янгпур", "дочка" "Газпром нефти" - "Газпром нефть-ННГ", а также "УДС нефть". Заявки на Тамбейский и Тарминский участки подали компания "Ямал Север" и "дочка" "Новатэка" - "Новатэк-Юрхаровнефтегаз". "Ямал Север" также примет участие в аукционе на Харатский участок.

Суммарные запасы газа по категории D1 на четырех участках составляют 412 млрд куб. м. Прогнозные ресурсы по категории D2 оцениваются в 308 млрд куб. м. При этом на участке Новый также имеются извлекаемые запасы нефти в объеме 0,244 млн тонн по категории C1 и 0,964 млн тонн по категории C2.