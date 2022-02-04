Более 600 человек понесли ответственность за необоснованное повышение цен на продукты в РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 600 должностных лиц привлекли к ответственности в 2021 году за необоснованное повышение цен на продукты питания. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

В целях недопущения необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции отдельных категорий граждан прокуроры объявили почти 2 тыс. предостережений руководителям торговых организаций (в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, в Москве и других регионах). В результате прокурорского вмешательства удалось добиться снижения цен на продукты питания.

В ведомстве отметили, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова на постоянной основе проводится мониторинг состояния законности в сфере ценообразования на продовольственные товары. "На основании представляемых Росстатом сведений о динамике цен на социально значимые продукты питания Генпрокуратурой России ежедневно направляются поручения о проведении проверок прокурорам регионов, на территории которых отмечено значительное увеличение цен. Кроме того, прокуроры ориентированы незамедлительно реагировать на обращения граждан по данному вопросу", - пояснили в ведомстве.