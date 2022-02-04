Путин: нефтяники РФ подготовили "хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании подготовили "очень хорошие новые решения" по поставкам углеводородов в Китай, сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.

"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год", - сказал Путин.

Говоря о сотрудничестве команд обеих стран, российский лидер отметил взаимодействие по самым разным экономическим направлениям, в том числе и высокотехнологичным, и по зеленой повестке дня в связи с переходом на новые виды энергетики. "И традиционные [виды энергетики] мы тоже не забываем", - подчеркнул он.

Также Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин "безусловно достигнут" показателей двустороннего товарооборота в $200 млрд.

В целом глава государства назвал повестку дня очень насыщенной. "Мы, конечно, используем и сегодняшний визит российской делегации, она у нас, несмотря на пандемийные ограничения, все-таки выглядит солидно. По всем направлениям плотно поработаем", - подытожил Путин, добавив, что понимает, насколько плотный график у Си Цзиньпина в связи с открытием в Пекине Олимпийских игр. "Надеюсь, найдем несколько минут, чтобы поговорить по двусторонним отношениям", - резюмировал президент РФ.

По словам Путина, отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.

Как отметил президент РФ, несмотря на то, что в течение двух лет не удавалось проводить личные встречи с Си Цзиньпином, он и председатель КНР находились в постоянном контакте, принимали участие в видеоконференциях, говорили друг с другом по телефону. "Но самое главное, что мы поддерживали усилия наших команд практически по всем направлениям", - добавил российский лидер. Путин уточнил, что имеет в виду совместную работу по линии министерства иностранных дел на международных площадках, а также экономическое сотрудничество по различным направлениям.