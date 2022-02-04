Частные инвесторы вложили в январе в ценные бумаги на Мосбирже 130 млрд рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Частные инвесторы вложили в январе в ценные бумаги на Московской бирже 130 млрд рублей, при этом количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 млн, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

При этом в январе 2022 года сделки совершали 2,8 млн человек - это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,2%, в объеме торгов облигациями - 17,8%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 42,9%.

По итогам января 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило около 5 млн. Оборот по счетам ИИС за январь 2022 года - 262,3 млрд рублей, в структуре оборота 85,5% составили сделки с акциями, около 5% - с облигациями, 9,5% - с биржевыми фондами.

В январе 2022 года частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 101,7 млрд рублей, в биржевые фонды - 2,1 млрд рублей, в облигации - 26,3 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 67% - приходилась на государственные облигации, 17,3% - на корпоративные облигации, 15,7% - на еврооблигации.

В январе 2022 года в наиболее востребованными акциями инвесторов стали бумаги Газпрома (31%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,7% и 6,9% соответственно), акции Норникеля (10,5%), "Лукойла" (8,1%), банка ВТБ (5,1%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,9%), акции НЛМК (4,1%), "Северстали" (3,9%), "Яндекса" (3,8%).

Среди акций иностранных компаний - это бумаги Alibaba (27,1%), Tesla (16,3%), Apple (12,6%), Baidu (8,4%), Microsoft (6,6%), Boeing (6,4%), Nvidia (6,2%), Amazon (5,6%), Alphabet (5,4%), Virgin Galactic (5,3%).