"Магнит" хочет сохранить темпы открытия новых магазинов в 2022 году на уровне 2021 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует в 2022 году сохранить темпы открытия новых магазинов на уровне предыдущего года, в сети должны появиться еще более 2 тыс. магазинов с учетом закрытий, говорится в сообщении компании.

"В 2022 году компания планирует открыть более 2 тыс. магазинов (gross) разных форматов в рамках программы органического развития, что в целом соответствует прошлому году с корректировкой на небольшие сделки по приобретению прав аренды", - отмечается в сообщении.

За 2021 год "Магнит" открыл 2,036 тыс. магазинов с учетом закрытий, что превысило планы компании по открытию новых магазинов. Торговая площадь увеличилась на 20% в годовом исчислении, в том числе за счет приобретения магазинов "Дикси".

Программа открытия магазинов текущего года отражает высокие требования к доходности и постоянный фокус на операционную эффективность. Компания также планирует обновить около 900 магазинов, что превышает количество обновленных магазинов в прошлом году. Капитальные затраты составят 80-85 млрд рублей, заключили в компании.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более 26 тыс. магазинов, расположенных в 3,898 тыс. населенных пунктах Российской Федерации.