Россия и Китай признали взаимный статус уполномоченного экономического оператора

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (КНР) подписали Протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Протокол стал первым международным договором подобного рода, подписанным Федеральной таможенной службой. В рамках его реализации таможенные ведомства двух стран будут обмениваться необходимой информацией об организациях, имеющих в России и Китае статус УЭО, в целях предоставления на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров специальных упрощений при прямых поставках между УЭО", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такой формат таможенного сотрудничества придаст дополнительный импульс углублению торгово-экономических связей России и Китая. "Взаимное признание статуса УЭО таможенными администрациями стран мира находится в числе ключевых механизмов содействия международной торговле, продвигаемых Всемирной таможенной организацией", - подчеркивает ведомство.

Документ подписали руководитель ФТС России Владимир Булавин и руководитель Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэн.

Подписание приурочено к российско-китайскому саммиту, который состоится сегодня в Пекине по случаю визита президента России Владимира Путина в Китай на открытие XXIV Зимних Олимпийских игр.

Об институте уполномоченных экономических операторов

Согласно Таможенному кодексу стран Евразийского экономического союза, который вступил в силу с 1 января 2018 года, претендовать на статус УЭО могут импортеры, экспортеры, таможенные представители, владельцы складов временного хранения, перевозчики и экспедиторы.

Новый таможенный кодекс установил градацию уполномоченных экономических операторов с разными степенями доверия, также был введен новый институт оценки финансовой устойчивости. Согласно новому кодексу, вводится три типа свидетельства УЭО. Первому типу будет доступен первоочередной порядок совершения таможенных операций и выпуск товаров до подачи декларации. Второй тип свидетельства предусматривает упрощения в сфере таможенного контроля, что предполагает наличие у компании собственных площадок, где и будут проходить практически все процедуры таможенного оформления - завершение транзита, проведение таможенного контроля и хранение. Третий тип объединяет все упрощения, всего их 18. Компания может получить третий тип не сразу, а только после отработки по первому или второму типу в течение как минимум двух лет.

Для получения статуса УЭО компания должна обратиться с заявлением в ФТС РФ, подтвердив соблюдение ряда условий, среди которых в том числе отсутствие задолженности по таможенным платежам и налогам и участие во внешнеэкономической деятельности в течение как минимум года.