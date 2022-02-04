Бизнес Москвы предложил устранить формальный подход к порядку ареста ценных бумаг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила исключить формальный подход правоприменителей к наложению ареста на ценные бумаги, принадлежащие добросовестному приобретателю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного бизнес-омбудсмена.

"В ст. 115 ("Наложение ареста на имущество") и ст. 116 УПК РФ ("Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги") предусмотрен особый порядок наложения ареста как на имущество, так и на ценные бумаги, который заключается в запрете наложения ареста на ценные бумаги, принадлежащие добросовестному приобретателю. Несмотря на это, представители экосистемы уполномоченного указывают, что на практике правоприменители формально подходят к положению о добросовестности приобретателя, пользуясь расплывчатостью формулировок в законе", - сказала Минеева, слова которой привела ее пресс-служба.

Одним из ярких примеров, по ее словам, может послужить обращение бизнеса по уголовному делу, "в рамках которого судом наложен арест на ценные бумаги (акции) акционеров частного коммерческого банка со стопроцентным иностранным капиталом, акционеры которого не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми".

"Для разрешения и предотвращения подобных ситуаций представляется необходимым законодательно сформулировать и разъяснить (например, в соответствующем постановлении пленума Верховного Суда РФ) критерии определения добросовестности приобретателя/собственника ценных бумаг с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального законов", - подчеркнула бизнес-омбудсмен Москвы.

Подобная инициатива сможет существенно повлиять на эффективность защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, добавила Минеева.