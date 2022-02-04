Производство винограда в Ростовской области в 2021 году выросло в 1,5 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Сельхозорганизации Ростовской области в 2021 году произвели 5,3 тыс. тонн винограда, что на 50% больше уровня предыдущего периода. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона в пятницу.

"По предварительным итогам, в прошлом году валовой сбор винограда в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях Дона составил 5,3 тыс. тонн, что почти на 50% больше, чем в 2020 году", - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого привели в управлении информполитики.

По информации Минсельхозпрода Ростовской области, площадь виноградников региона в плодоносящем возрасте составляет 1,6 тыс. га.

Гончаров также подчеркнул, что в регионе ведется планомерная работа по закладке молодых виноградников. Так, за последние пять лет заложено почти 344 га, из них в 2021 году - почти 70 га.

В 2021 году на развитие виноградарства из федерального бюджета было направлено 42,1 млн рублей, из областного бюджета - 5,9 млн рублей. В текущем году, как сообщил Гончаров, объем господдержки вырастет на 17%. В управлении информполитики уточнили, что в 2022 году областное финансирование сохранено в полном объеме, а федеральное увеличено до 50,2 млн рублей.

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства. По информации управления информполитики, возделыванием винных сортов винограда занимаются 17 производителей. В Ростовской области произрастают шесть автохтонных сортов винограда - Варюшкин, Красностоп золотовский, Плечистик, Пухляковский, Сибирьковый, Цимлянский черный.